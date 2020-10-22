Оппозиция Белоруссии заверила, что не призывает вступать в ЕС

Оппозиция Белоруссии не призывает к вступлению Минска в Евросоюз. Такое заявление сделал представитель бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Алесь Алехнович, пишет РИА Новости.

Оппозиция Белоруссии не призывает к вступлению Минска в Евросоюз. Такое заявление сделал представитель бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Алесь Алехнович, пишет РИА Новости.

Алехнович заверил, что оппозиция хочет ориентироваться на лучшее европейское законодательство в ходе реформ правовой системы и экономики республики.

"Мы не призываем к вступлению Беларуси в ЕС", — подчеркнул Алехнович.

Представитель Тихановской добавил, что у Белоруссии, в случае введения новых законов, могла бы появиться возможность изучения и заимствования лучших практик в области законодательства.