10:50 22 Октября 2020Политика
Оппозиция Белоруссии заверила, что не призывает вступать в ЕС
Оппозиция Белоруссии не призывает к вступлению Минска в Евросоюз. Такое заявление сделал представитель бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Алесь Алехнович, пишет РИА Новости.
Оппозиция Белоруссии не призывает к вступлению Минска в Евросоюз. Такое заявление сделал представитель бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Алесь Алехнович, пишет РИА Новости.
Алехнович заверил, что оппозиция хочет ориентироваться на лучшее европейское законодательство в ходе реформ правовой системы и экономики республики.
"Мы не призываем к вступлению Беларуси в ЕС", — подчеркнул Алехнович.
Представитель Тихановской добавил, что у Белоруссии, в случае введения новых законов, могла бы появиться возможность изучения и заимствования лучших практик в области законодательства.