Трамп обвинил Китай в распространении COVID-19

Президент США Дональд Трамп высказался о распространении COVID-19 и пообещал "много чего" сделать с Китаем. Об этом пишет РБК.

Президент США Дональд Трамп высказался о распространении COVID-19 и пообещал "много чего" сделать с Китаем. Об этом пишет РБК.

Дональд Трамп встретился со сторонниками в Белом доме и высказался о причастности Китая к COVID-19. Президент обвинил китайскую сторону в том, что американцам приходится носить маски. Телеведущий Эрик Боллинг спросил о дальнейших планах Трампа в отношении Пекина. Глава США уклончиво ответил, что в случае победы на выборах администрация "много чего" сделает с Китаем.