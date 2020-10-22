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10:50   22 Октября 2020
Политика

Трамп обвинил Китай в распространении COVID-19

Трамп обвинил Китай в распространении COVID-19

Президент США Дональд Трамп высказался о распространении COVID-19 и пообещал "много чего" сделать с Китаем. Об этом пишет РБК.

Дональд Трамп встретился со сторонниками в Белом доме и высказался о причастности Китая к COVID-19. Президент обвинил китайскую сторону в том, что американцам приходится носить маски. Телеведущий Эрик Боллинг спросил о дальнейших планах Трампа в отношении Пекина. Глава США уклончиво ответил, что в случае победы на выборах администрация "много чего" сделает с Китаем.

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#китай #трамп #пандемия

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