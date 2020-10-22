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10:46   22 Октября 2020
Общество

Оперштаб сообщил о 15 971 новом случае коронавируса в России

Оперштаб сообщил о 15 971 новом случае коронавируса в России

Количество новых выявленных случаев коронавируса в Российской Федерации за последние сутки составляет 15 971 в 85 субъектах государства. Об этом сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в РФ.

Из них 25,8% не имели клинических проявлений болезни. Помимо этого зафиксировано 290 летальных случаев. Кроме того, за минувшие сутки медики выписали 11 428 пациентов.

Всего за все время пандемии в России выявлено 1 463 306 случаев COVID-19 в 85 регионах. За весь период распространения коронавируса зафиксировано 25 242 летальных исхода, а выздоровели 1 107 988 человек.

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#россия #коронавирус #оперштаб

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