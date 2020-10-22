В Абхазии готовы к поимке захватчика отделения банка в Зугдиди

Преступник, захвативший 21 октября заложников в банке грузинского города Зугдиди, движется в сторону Абхазии. Телеканал "Звезда" сообщил, что все заложники живы и освобождены.

Преступник, захвативший 21 октября заложников в банке грузинского города Зугдиди, движется в сторону Абхазии. Телеканал "Звезда" сообщил, что все заложники живы и освобождены.

Драма с захватом заложников в приграничном грузинском городе Зугдиди развернулась 21 октября. Захватчик в итоге получил требуемые полмиллиона долларов и, отпустив заложников, скрылся. Есть сведения, что он движется в сторону Абхазии, но абхазские силовые ведомства заявили о готовности перехватить преступника на границе.