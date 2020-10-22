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10:39   22 Октября 2020
Политика

Глава СВР РФ Нарышкин прибыл на встречу с Лукашенко

Глава СВР РФ Нарышкин прибыл на встречу с Лукашенко

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин прибыл на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил ТАСС.

Ранее Telegram-канал "Пул первого" сообщил, что Нарышкин утром прибыл в Минск, где у него запланирована встреча с главой Белоруссии.

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#нарышкин #лукашенко #СВР РФ

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