10:39 22 Октября 2020Политика
Глава СВР РФ Нарышкин прибыл на встречу с Лукашенко
Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин прибыл на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил ТАСС.
Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин прибыл на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил ТАСС.
Ранее Telegram-канал "Пул первого" сообщил, что Нарышкин утром прибыл в Минск, где у него запланирована встреча с главой Белоруссии.