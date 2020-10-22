Глава СВР РФ Нарышкин прибыл на встречу с Лукашенко

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин прибыл на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил ТАСС.

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин прибыл на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил ТАСС.

Ранее Telegram-канал "Пул первого" сообщил, что Нарышкин утром прибыл в Минск, где у него запланирована встреча с главой Белоруссии.