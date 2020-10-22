Госдума одобрила законопроект о повышении НДФЛ для состоятельных граждан

Законопроект о повышении ставки по налогу на доходы физических лиц с 13% до 15% для россиян, чей доход превышает 5 млн рублей в год, принят Госдумой во втором чтении. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на сообщение нижней палаты парламента.

Законопроект о повышении ставки по налогу на доходы физических лиц с 13% до 15% для россиян, чей доход превышает 5 млн рублей в год, принят Госдумой во втором чтении. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на сообщение нижней палаты парламента.

Документ был инициирован правительством и внесен в Госдуму в конце сентября. Увеличение налоговой ставки для состоятельных граждан начнет действовать с 1 января следующего года, в случае принятия соответствующего закона. Прежняя ставка НДФЛ в 13% будет сохранена на доходы граждан от продажи недвижимого имущества, а также в случае его дарения.

Законопроект предполагает создание дополнительного источника средств, которые будут направлены на лечение детей с тяжелыми и хроническими, в том числе орфанными заболеваниями. Отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить ставку налога предложил в июне президент РФ Владимир Путин.