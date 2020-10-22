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10:29   22 Октября 2020
Общество

Минздрав РФ призвал не создавать ажиотаж в отделениях КТ-диагностики

Минздрав РФ призвал не создавать ажиотаж в отделениях КТ-диагностики

Диагностика с помощью компьютерной томографии стала в последние месяцы особенно востребованной из-за COVID-19. Минздрав РФ, как сообщило РИА Новости, призвал россиян не создавать ажиотаж и использовать для диагностики коронавируса ПЦР-реакцию.

Компьютерная томография может показать какие-то патологические процессы в легких, но она ничего не скажет об их причинах. Поэтому главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России, профессор Игорь Тюрин объяснил, что надежно можно узнать наличие коронавируса в организме только с помощью анализа с использованием ПЦР-реакции. Тюрин предостерег россиян от прохождения КТ-диагностики "на всякий случай", чтобы не перегружать специалистов, а самих себя не подвергать риску, связанному с рентгеновским облучением.

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#COVID-19 #компьютерная томография #анализ на коронавирус

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