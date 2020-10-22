Эксперты назвали лучший стиральный порошок

Роскачество провело новое исследование стиральных порошков популярных торговых марок. Ни у одного из производителей не выявлено нарушений.

Роскачество провело новое исследование стиральных порошков популярных торговых марок. Ни у одного из производителей не выявлено нарушений, сообщили «Политике Сегодня» в пресс-службе организации.

В 2020 году специалисты проверили стиральные порошки для цветного брендов «Аист», «Миф», Ariel, Dosia, Tide, Persil и BiMAX. Эксперты Роскачества проверили, как порошки отстирывают моторное масло, пот, молоко, кровь, крахмал, а также чай и глину.

«Все товары соответствуют обязательным требованиям. С точки зрения действующих в РФ нормативов все товары качественные и безопасные», — говорится в сообщении.

По данным специалистов, самое высокое качество оказалось у бренда «Аист». Остальные шесть торговых марок не смогли дотянуться до требований стандарта Роскачества. Производители Dosia и Ariel значительно улучшили показатели с момента предыдущего исследования, которое проводилось два года назад. Так, ранее у экспертов были замечания к товарам из-за того, что эти порошки образуют много пены, не до конца отстирывают пигментно-масляные загрязнения, а также снижают прочность ткани. Также выяснилось, что использование Dosia ведет к желтизне ткани.

По итогам исследования 2020 года к порошкам Dosia и Ariel остались замечания только к зольности. Это значит, что на ткани при стирке оседает много минеральных веществ из порошка, и ткань после нескольких стирок ткань становится жесткой и грубой.

«Этот показатель не регламентируется на законодательном уровне, но входит в опережающий стандарт Роскачества», — подчеркивают эксперты.

Рейтинг Persil повысился незначительно. В 2020 году производитель исправил один из недочетов: прочность ткани больше не снижается, но теперь стирка ведет к посерению ткани, подчеркнули эксперты. Качество порошков «Миф», Tide и BiMAX с 2018 года упало. Проверка показала, что они не до конца отстирывают пигментно-масляные загрязнения, а также приводят к посерению ткани. Кроме того, использование товаров последних двух брендов, делает ткань более жесткой.

В Роскачестве отметили, что все проверенные порошки хорошо удаляют кровь, хотя, согласно маркировке, они не предназначены для пятен белкового типа. Кроме того, товары не несут опасности для людей с астматическими заболеваниями.

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