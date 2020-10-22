Добровинский опроверг согласие потерпевших на смягчение приговора Ефремову

Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию о том, что родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова согласны на смягчение наказания Михаилу Ефремову, передает ТАСС.

Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию о том, что родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова согласны на смягчение наказания Михаилу Ефремову, передает ТАСС.

Юрист заявил, что трое потерпевших категорически против смягчения наказания в любом виде и поддерживают позицию гособвинения. Прокуратура попросила оставить в силе текущий приговор.

Однако другой адвокат Захаровых Анна Бутырина сообщила журналистам, что ее доверители не возражают против смягчения наказания при условии искреннего раскаяния со стороны артиста. Она подчеркнула, что потерпевшие по-прежнему выступают против условного срока для актера, но согласны на замену общего режима на колонию-поселение.

Напомним, Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима.