Турция не считает покупку российских С-400 отдалением от НАТО

Покупка Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" вызвала недовольство Вашингтона. Анкара, как сообщил ТАСС, не считает эту сделку свидетельством отдаления Турции от НАТО.

Покупка Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" вызвала недовольство Вашингтона. Анкара, как сообщил ТАСС, не считает эту сделку свидетельством отдаления Турции от НАТО.

Покупка российских С-400 "Триумф" не означает, что Министерство обороны Турции отказывается от американских ЗРК Patriot. Глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар заявил, что Анкара готова приобрести "Патриоты" по выгодной для производителей цене. Также он заявил, что С-400 не будут встроены в структуру командного управления НАТО, а будут действовать независимо.