ВАС имени Буденного запатентовала способ маскировки наземных объектов

Военная академия связи имени Буденного Министерства обороны Российской Федерации запатентовала способ маскировки наземных мобильных объектов, чтобы скрыть их от радиолокационных спутников потенциального противника, пишет РИА Новости.

Военная академия связи имени Буденного Министерства обороны Российской Федерации запатентовала способ маскировки наземных мобильных объектов, чтобы скрыть их от радиолокационных спутников потенциального противника, пишет РИА Новости.

Соответствующая информация появилась в базе данных Роспатента. В пояснении к патенту указано, изобретение относится к "области маскировки наземных мобильных объектов от космических систем радиолокационного наблюдения".

На пути следования мобильных объектов предлагается распылять специальный аэрозоль, облака которого будут блокировать зондирующий сигнал.

О том, какие именно объекты будут маскироваться новым изобретением, не сообщается.

Стоит отметить, что Россия располагает подвижными комплексами с межконтинентальными баллистическими ракетами.