Пхеньян опасается пыльной бури из Пекина, которая может занести COVID-19

МИД КНДР оповестил посольства и правительства международных организаций в Пхеньяне о приближении пыльной бури, которая, по мнению северокорейской стороны, может занести в страну COVID-19, сообщило посольство РФ в Северной Корее в Facebook.

МИД КНДР оповестил посольства и правительства международных организаций в Пхеньяне о приближении пыльной бури, которая, по мнению северокорейской стороны, может занести в страну COVID-19, сообщило посольство РФ в Северной Корее в Facebook.

В сообщении российского посольства в КНДР сказано, что протокольный департамент МИД страны сообщил, что на фоне ожидаемого приближения с китайской стороны пыльной бури всем иностранным гражданам в Северной Корее 22 октября рекомендуется исключить выход в город.

"Как нам объяснили, данные меры обусловлены тем, что вместе с частицами "желтой пыли" на территорию республики может быть занесен коронавирус нового типа", — подчеркнули в посольстве.

Кроме того, дипмиссия РФ отметила, что это же предупреждение получило генконсульство в Чондине, а также специалисты СП "РасонКонТранс" в Расоне. Уточняется, что российская сторона будет выполнять рекомендации властей КНДР.