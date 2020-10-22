Польша впервые зарегистрировала полмиллиона трудовых мигрантов из Украины

Однако официальные агентства трудоустраивают не более процента мигрантов, отмечают эксперты.

Глава Управления социального страхования Польши (ZUS) Гертруда Усьцинская сообщила, что в стране зарегистрировали 689 тысяч работающих иностранцев. По ее словам, в Польше трудятся 507 тысяч украинцев, белорусов — 46 тысяч, граждан Грузии — 11 тысяч.

«Такого масштаба в нашей истории не было», — добавила глава польского соцстраха.

Когда началась пандемия коронавируса, Польша закрыла границы, что сказалось на пребывании и проживании трудовых мигрантов, продолжила Усьцинская. С марта количество иностранцев, которых застраховали в ZUS, снизилось на 10%. Ситуация изменилась только в июле, когда Варшава открыла национальные границы.

«Анализируя последние данные, мы видим, что ситуация стабилизировалась. Мы уже наверстали убытки, и это позитивная новость в контексте системы социальной защиты и рынка труда», — передает польское издание bankier.pl слова главы ZUS.

Также Управление социального страхования Польши зафиксировало, что на протяжении 16 лет число трудовых мигрантов, которые живут и работают в стране, только увеличивается. Среди них 75% — украинцы.

Ранее глава Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник отмечал, что главная проблема рынка посреднических услуг по трудоустройству за границей — мошенники. По его словам, сотрудники таких «агентств по трудоустройству» просят за услугу 100–500 евро (до 45 тысяч рублей).

Соискатель платит деньги, но в результате либо не может связаться с агентством, либо приезжает в другую страну и узнает, что такой вакансии нет. Однако наказать мошенников почти невозможно, поскольку в договорах, которые подписывают доверчивые или невнимательные украинцы, прописывают, что деньги соискатель отдает за «информационные услуги».

«Людям обещают работу буквально в любой стране, даже там, куда попасть очень сложно, скажем, в Великобритании, Норвегии, Франции. Но есть условие — нужно заплатить до 500 евро. Как правило, после этого "посредник" просто исчезает вместе с вашими деньгами», — объяснял Воскобойник.

По его словам, теневой бизнес неплохо зарабатывает на трудовых мигрантах. Например, в 2017 году Польша выдала около миллиона разрешений на работу для украинцев. Однако официальные агентства трудоустроили лишь 12 тысяч человек. В 2018 году украинцы получили 1,8 млн приглашений, но легальные посредники снова зарегистрировали только 12 тысяч человек.

Воскобойник подчеркнул, что официальные агентства трудоустраивают не более процента мигрантов и ситуация усугубляется. Чтобы попасть в Польшу, к нелегальным посредникам ежегодно обращаются 280–360 тысяч украинцев. Получается, что доход теневого рынка, если каждый соискатель заплатил как минимум 100 евро, превышает 36 млн евро (3,2 млрд рублей). И это только по Польше.

Аналитик рынка труда Украины Татьяна Пашкина разъяснила, почему «серых» посредников сложно вычислить и привлечь к ответственности. По ее словам, украинцы, желающие работать за границей, платят и официальным агентствам, и мошенникам. Единственно отличие заключается в том, что добропорядочный посредник возьмет не более 600 грн (полторы тысячи рублей).

«Для агентства это своего рода гарантия, что человек не передумает ехать, то есть, работу ему будут искать не зря», — объясняла Пашкина украинскому изданию "МинфинМедиа".

«Серого» посредника можно определить, если у компании нет лицензии, либо фирма не зарегистрировалась в перечне организаций Государственной службы занятости Украины, которые занимаются зарубежным трудоустройством. Также у мошенников нет офиса, а встречают соискателей в квартире.

Кроме того, нелегальные агентства однобоко описывают предлагаемую вакансию, не указывают плюсы и минусы. Либо не могут ответить на простые вопросы, например, кто оплатит проживание и питание, штрафует ли работодатель, своевременно ли начисляет заработную плату.