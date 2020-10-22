Der Spiegel напомнило о забытых штатах и простых работягах США

Помимо финансовых гигантов, которыми так гордятся США, существуют обширные забытые властями регионы. Об этом рассказывает немецкое издание Der Spiegel.

Помимо финансовых гигантов, которыми так гордятся США, существуют обширные забытые властями регионы. Об этом рассказывает немецкое издание Der Spiegel.

Америка гордится курортами Флориды и киностудиями Голливуда, крупными IT-компаниями и гигантами с Уолл-стрит. Однако простые работяги из индустриальных центров давно столкнулись с экономической депрессией. Жители забытых штатов избрали президентом Дональда Трампа, но после грядущих выборов проблема никуда не денется.

США пытаются сосредоточить внимание на побережьях, чем искажают видение настоящего состояния страны. Деиндустриализация Среднего Запада продолжается с 1980-х годов. Исчезло много хорошо оплачиваемых мест для рабочих. Немецкое издание пришло к выводу, что для США настали суровые времена.