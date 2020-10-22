Обама впервые за время президентской гонки в США поддержал Байдена на митинге

Экс-глава США Барак Обама впервые за время предвыборной гонки поддержал кандидата в президенты страны Джо Байдена, выступив на митинге в Филадельфии. Мероприятие транслировали центральные телеканалы, сообщает ТАСС.

Экс-глава США Барак Обама впервые за время предвыборной гонки поддержал кандидата в президенты страны Джо Байдена, выступив на митинге в Филадельфии. Мероприятие транслировали центральные телеканалы, сообщает ТАСС.

В ходе обращения к американским гражданам Обама сказал, что они дважды поддержали его. По словам бывшего главы Белого дома, теперь он вернулся, чтобы попросить жителей Соединенных Штатов о помощи — отдать свой голос Байдену.

Как отмечается, политический оппонент действующего главы США Дональда Трампа Джо Байден занимал должность вице-президента в администрации Обамы. Последний в свою очередь до сих пор является достаточно популярным среди американцев.