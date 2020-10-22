Суд вынес приговор экс-депутату Приморья за присвоение 700 млн рублей

Суд Владивостока признал виновным бывшего депутата ЗакСа Приморья Виктора Милуша в присвоении крупной суммы, передает РИА Новости.

Суд Владивостока признал виновным бывшего депутата ЗакСа Приморья Виктора Милуша в присвоении крупной суммы, передает РИА Новости.

Милуш приговорен к 2,5 годам лишения свободы. Экс-депутат был арестован 1 ноября 2018 года по делу о присвоении и растрате крупной суммы денег. По версии прокуратуры, Милуш заключал фиктивные договоры об оказания юридических услуг.

Злоумышленник похитил около 700 млн рублей через мошеннические схемы. По данному эпизоду также проходил бывший зампредседателя Сибирского отделения РАН Иван Благодырь. Злоумышленник приговорен к четырем годам колонии по делу о подстрекательстве к присвоению и растрате.