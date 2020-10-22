Ноутбук сына Байдена могли изъять в рамках дела об отмывании денег

Изъятие сотрудниками ФБР ноутбука сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера могло быть связано с делом об отмывании денег. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Изъятие сотрудниками ФБР ноутбука сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера могло быть связано с делом об отмывании денег. Об этом сообщил телеканал Fox News.

СМИ со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы заявило, что, согласно номеру дела, изъятие устройства могло быть проведено еще в минувшем году в рамках расследования по отмыванию денег. Также сказано и о допросе владельца мастерской, поделившегося с ФБР данными.

В настоящее время неизвестно, идет ли расследование по сей день. Кроме того, остается под вопросом, связано ли дело напрямую с сыном кандидата в президенты Хантером Байденом.