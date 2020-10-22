Бесплатный тест на коронавирус могут сдать три категории петербуржцев

Бесплатный тест на наличие нового типа коронавируса в организме могут сдать петербуржцы трех категорий. Кто в Северной столице может воспользоваться такой возможностью, рассказали в Комитете по здравоохранению, передает "Петербургский дневник".

Бесплатный тест на наличие нового типа коронавируса в организме могут сдать петербуржцы трех категорий. Кто в Северной столице может воспользоваться такой возможностью, рассказали в Комитете по здравоохранению, передает "Петербургский дневник".

Категории граждан были выделены с учетом необходимости оперативного проведения исследований. К первой группе отнесли людей, которые вернулись в Россию из-за границы с признаками респираторного заболевания. Также к ней относятся контактировавшие с зараженными, пациенты с внебольничной пневмонией, медики и граждане с симптомами ОРВИ, проживающие в учреждениях социального обслуживания.

Ко второй категории причастны работающие с COVID-пациентами медики и пожилые люди старше 65 лет при условии соответствующих признаков. Для первых тестирование проводится еженедельно.

"В 3-й группе приоритетности — дети, находящиеся в организованных коллективах при возникновении 3 и более случаев заболеваний, не исключающих COVID-19", — уточнили в комитете.

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее заявил, что эпидемиологическая ситуация в городе пока не дает повода для введения более жестких ограничительных мер. На это он указал во время встречи с главным санитарным врачом России Анной Поповой, сообщает пресс-служба губернатора.