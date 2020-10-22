Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
8:11   22 Октября 2020
Общество

Депутат ГД предложил временно заморозить тарифы на домашний интернет

Депутат ГД предложил временно заморозить тарифы на домашний интернет

Цены на домашний интернет могут быть заморожены до 1 июля 2021 года. С таким предложением выступил депутат Государственной думы Российской Федерации Евгений Федоров, пишет RT.

Евгений Федоров направил соответствующее письмо на имя главы Министерства цифрового развития Максута Шадаева. На фоне пандемии коронавирусной инфекции многие работодатели были вынуждены перевести некоторую часть сотрудников на удаленную работу, отметил парламентарий.

"Это потребует от перешедших на дистанционную работу сотрудников, и так пострадавших от экономических трудностей текущего года, дополнительных расходов", — отметил он.

Для многих людей наличие домашнего интернета стало необходимостью. По этой причине стоит заморозить тарифы до середины 2021 года, подчеркнул депутат Государственной думы

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#тарифы #интернет #цены

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров