Депутат ГД предложил временно заморозить тарифы на домашний интернет

Цены на домашний интернет могут быть заморожены до 1 июля 2021 года. С таким предложением выступил депутат Государственной думы Российской Федерации Евгений Федоров, пишет RT.

Цены на домашний интернет могут быть заморожены до 1 июля 2021 года. С таким предложением выступил депутат Государственной думы Российской Федерации Евгений Федоров, пишет RT.

Евгений Федоров направил соответствующее письмо на имя главы Министерства цифрового развития Максута Шадаева. На фоне пандемии коронавирусной инфекции многие работодатели были вынуждены перевести некоторую часть сотрудников на удаленную работу, отметил парламентарий.

"Это потребует от перешедших на дистанционную работу сотрудников, и так пострадавших от экономических трудностей текущего года, дополнительных расходов", — отметил он.

Для многих людей наличие домашнего интернета стало необходимостью. По этой причине стоит заморозить тарифы до середины 2021 года, подчеркнул депутат Государственной думы