Нарушителей ПДД начнут вносить в открытую цифровую базу с 2021 года

Информация о нарушителях правил дорожного движения с начала 2021 года будет вноситься в открытую цифровую платформу ГИБДД. Об этом изданию ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Информация о нарушителях правил дорожного движения с начала 2021 года будет вноситься в открытую цифровую платформу ГИБДД. Об этом изданию ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Представители ведомства уточнили, что "витрина данных ГИБДД" будет создана на совместной площадке МВД России и Минкомсвязи.

"Завершение работ по ее созданию запланировано на начало 2021 года", — отметили в МВД.

Других подробностей об открытой цифровой базе нарушителей ПДД в министерстве не привели. Однако недавно в ГИБДД рассказали, что ведомство готовит единую платформу, с помощью которой компании смогут проверять количество нарушений правил дорожного движения у своих сотрудников. Также им будет доступна информация о том, кого из них лишили водительских прав.