Расходы на предвыборную гонку в США превысили сумму затрат 2016 года

Предвыборная гонка уже сейчас обошлась США дороже, чем в 2016 году. На это обратила внимание член Федеральной избирательной комиссии Эллен Вайнтрауб во время беседы с иностранными журналистами, передает ТАСС.

Предвыборная гонка уже сейчас обошлась США дороже, чем в 2016 году. На это обратила внимание член Федеральной избирательной комиссии Эллен Вайнтрауб во время беседы с иностранными журналистами, передает ТАСС.

Согласно подсчетам Центра за ответственную политику (некоммерческая организация Center for Responsive Politics), в 2020 году будет потрачено порядка 11 млрд долларов. По словам Вайнтрауб, до окончания выборов нельзя оценить достоверность данных сведений. При этом уже сейчас очевидно, что этот год станет самым затратным.

"Мы не будем знать наверняка, пока не соберем все отчеты после окончания выборов. Это будет феноменальный рост (Прим. ред. — расходов)", — отметила собеседница журналистов.

В рамках предшествующих выборов было потрачено более 6,5 млрд долларов. Вайнтрауб уточнила, что в сумму обычно входят средства, собранные всеми участниками гонки, а не только кандидатами на пост президента.