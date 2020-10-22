Трамп оценил влияние политических скандалов на мнение России о США

Многочисленные скандалы внутри американской политики сказались на мнении России о США, считает глава Белого дома Дональд Трамп. Своим мнением политик поделился в ходе предвыборной демонстрации в штате Северная Каролина, передает Fox News.

Многочисленные скандалы внутри американской политики сказались на мнении России о США, считает глава Белого дома Дональд Трамп. Своим мнением политик поделился в ходе предвыборной демонстрации в штате Северная Каролина, передает Fox News.

Американский лидер в рамках своего выступления вспомнил о скандале с Хантером Байденом, сыном кандидата в президенты Джо Байдена, назвав ситуацию настоящей катастрофой. На фоне инцидента президент в очередной раз раскритиковал главу спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адама Шиффа. Последний накануне безосновательно назвал скандал частью дезинформационной кампании России.

"Шифф говорит, что это сделала Россия. О, Россия, Россия... Они, наверное, считают нас глупейшими людьми", — отметил Трамп.

Речь идет о публикации электронной переписки якобы Байдена-младшего с представителем украинской энергетической компании Burisma Holdings. В ней собеседник благодарит наследника потенциального президента за встречу с отцом, что вызывает подозрения относительно добросовестности Джозефа Байдена на посту вице-президента США. Ведь в свое время политик пытался воспрепятствовать началу расследования в отношении Burisma.