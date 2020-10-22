Гинцбург оценил потенциал замены вакцины против COVID-19 лекарствами

Существующие лекарственные препараты не смогут полноценно заменить вакцину против коронавируса. Об этом "Известиям" заявил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Существующие лекарственные препараты не смогут полноценно заменить вакцину против коронавируса. Об этом "Известиям" заявил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ученый утверждает, что медикаменты являются лишь средством профилактики. Он пояснил, что они могут только дополнять друг друга, поскольку работают на различных стадиях инфекционного процесса. Несмотря на это, Гинцбург считает, что ситуация с лекарственными препаратами против коронавируса может кардинально поменяться, если получится разработать моноклональные антитела в виде медикаментов.

Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала свой аналог вакцины против коронавируса. Препарат был разработан учеными Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и получил название "Спутник V". В настоящее время он проходит заключительную стадию клинических испытаний.