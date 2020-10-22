Сотни силовиков защищают госдачу Зеленского от протестующих в Киеве

Сотни силовиков оцепили район, на территории которого расположена госдача президента Украины Владимира Зеленского и генпрокурора Ирины Венедиктовой. Причиной тому стали протесты на улицах Киева, информирует "Страна.UA".

Сотни силовиков оцепили район, на территории которого расположена госдача президента Украины Владимира Зеленского и генпрокурора Ирины Венедиктовой. Причиной тому стали протесты на улицах Киева, информирует "Страна.UA".

Недовольства были спровоцированы решением Шевченковского районного суда по делу о гибели журналиста Павла Шеремета. Сторонники после продления наказания обвиняемым спровоцировали столкновения с силовиками. По факту стычек стражи правопорядка завели дело о препятствовании законной деятельности представителя власти.

"Силовики готовятся к акции протеста, которую планируют провести сторонники Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета", — сообщает источник.

Возле госдачи Зеленского в Конча-Заспе собрались более сотни сотрудников правоохранительных органов, в частности силовики и полицейские. По данным издания, численность протестующих рядом с районом в несколько раз меньше.