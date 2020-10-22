Космический корабль "Союз МС-16" совершил посадку в Казахстане

Двое российских космонавтов Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, а также американский астронавт Крис Кэссиди успешно приземлились на космическом корабле "Союз МС-16" в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС.

Двое российских космонавтов Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, а также американский астронавт Крис Кэссиди успешно приземлились на космическом корабле "Союз МС-16" в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС.

Корабль совершил посадку в казахстанской степи юго-восточнее города Жезказган. Трансляция этого события велась на официальном портале Роскосмоса. На борту судна были три члена Международной космической станции (МСК).

"Союз МС-16" отстыковался от МКС в ночь на 22 октября. Космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Рыжиков и астронавт НАСА Кэтлин Рубинс продолжают работать на станции.