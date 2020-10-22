Эксперт Торосян рассказал о правилах телефонного разговора с мошенниками

Все чаще жертвами телефонных мошенников становятся образованные и молодые люди. Генеральный директор финтех-компании TWINO Ашот Торосян сообщил, как нужно вести разговор со злоумышленниками, чтобы они сами бросили трубку, пишет агентство "Прайм".

Все чаще жертвами телефонных мошенников становятся образованные и молодые люди. Генеральный директор финтех-компании TWINO Ашот Торосян сообщил, как нужно вести разговор со злоумышленниками, чтобы они сами бросили трубку, пишет агентство "Прайм".

Предполагаемый злоумышленник может попытаться украсть денежные средства при помощи звонка по телефону. При таких случаях необходимо бросить трубку и сразу же перезвонить в свой банк, рассказал специалист.

"Если хорошее воспитание не позволяет это сделать, можно перевести разговор в шутку. Тогда мошенники поймут, что их план раскрыт и прекратят разговор", — посоветовал эксперт.

Навсегда избавиться от звонков телефонных мошенников очень сложно, так как информация о пользователе может циркулировать между различными группами лиц, заключил Ашот Торосян.