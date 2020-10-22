Ученые из ФРГ: активность мозга человека достигает своего пика к 35 годам

Показатели когнитивных функций у человека начинают снижаться после 45 лет. Такое открытие сделали исследователи из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана с помощью игры в шахматы, передает "Мир 24".

Показатели когнитивных функций у человека начинают снижаться после 45 лет. Такое открытие сделали исследователи из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана с помощью игры в шахматы, передает "Мир 24".

Ученые анализировали сыгранные за последние 130 лет шахматные партии, их количество составило 24 тысячи штук. В период с 1890 по 2014 годы спортсмены успели совершить более полутора миллионов ходов.

"Эта игра — пожалуй, единственный инструмент, который позволяет измерить эволюцию интеллекта в такой большой промежуток времени, поскольку она совсем не изменилась за столетия", — пояснил один из авторов исследования Уве Сунде.

Исследователи сравнивали каждый произведенный ход с оптимальным вариантом, который просчитывает компьютер. В результате этого ученым удалось выяснить, что мозг человека резко развивается до 20 лет, к 35 годам достигает своего пика и немного снижается после 45-летия.