Политику Зеленского в Донбассе сравнили с "хождением по кругу"

Политика президента Украины Владимира Зеленского в Донбассе сравнима с "хождением по кругу" из-за почти нулевой эффективности, заявил в эфире NEWSONE глава Харьковской городской организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Андрей Лесик.

Политика президента Украины Владимира Зеленского в Донбассе сравнима с "хождением по кругу" из-за почти нулевой эффективности, заявил в эфире NEWSONE глава Харьковской городской организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Андрей Лесик.

Он отметил, что глава государства, несмотря на препятствующие внешние факторы, продолжает стремиться сделать Украину частью "европейского пространства" По словам политика, у Зеленского нет других целей, кроме как максимально приблизиться к Европейскому союзу и НАТО.

"Прекрасно понимаю, все что он смог сделать за этот год, он уже сделал — сдал национальные интересы с потрохами", — считает Лесик.

Накануне стало известно об обращении украинца в суд с иском на Зеленского. Заявитель требует признать незаконным реализацию всенародного опроса общественного мнения в день проведения местных выборов.