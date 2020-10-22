Макрон назвал убитого под Парижем учителя лицом Французской Республики

Жители Франции простились 47-летним учителем истории Самюэлем Пати в почетном дворе старейшего университета Сорбонна. На церемонии прощания присутствовали все высокопоставленные лица, передает РИА Новости.

Жители Франции простились 47-летним учителем истории Самюэлем Пати в почетном дворе старейшего университета Сорбонна. На церемонии прощания присутствовали все высокопоставленные лица, передает РИА Новости.

Президент Франции Эммануэль Макрон произнес речь, в которой объявил, что страна "не откажется от карикатур, от рисунков, даже если другие отступают". Он также заявил, что государство "продолжит борьбу за свободу" и всегда будет чтить учение и свет.

"Самюэль Пати… стал лицом республики, нашего желания разбить террористов… жить как сообщество свободных граждан в нашей стране, нашей решимости продолжать учиться, продолжать преподавать, быть свободными. И мы продолжим, учитель", — сказал президент на церемонии прощания.

Проститься с Пати приехали его родственники, коллеги и друзья, а также члены правительства и мэр французской столицы. Преподаватель был жестоко убит у школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший совершил зверское преступление после того, как учитель на одном из занятий показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.