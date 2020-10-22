Каждый третий автомобилист в РФ хотел бы ужесточить штрафы для пешеходов

Практически треть владельцев машин в России считает, что необходимо ужесточить наказание для пешеходов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Соответствующая информация следует из результатов опроса, который провел РГС Банк, пишет ТАСС.

Практически треть владельцев машин в России считает, что необходимо ужесточить наказание для пешеходов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Соответствующая информация следует из результатов опроса, который провел РГС Банк, пишет ТАСС.

Большинство респондентов, а именно 56%, полагают, что чаще всего нарушителями ПДД являются пешеходы. Однако 44% опрошенных не отрицают, что ошибки порою совершают и сами водители.

Четверть участников опроса отметили, что существующих штрафов для пешеходов достаточно. При этом 16% респондентов заявили, что нужно ужесточить сам контроль за существующими штрафами.