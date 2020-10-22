Трамп заявил, что США собираются предпринять меры против КНР из-за COVID-19

Соединенные Штаты намерены "много чего сделать с Китаем", за то, что КНР якобы не предотвратила распространения коронавируса по всему миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в Белом доме, передает ТАСС.

Соединенные Штаты намерены "много чего сделать с Китаем", за то, что КНР якобы не предотвратила распространения коронавируса по всему миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в Белом доме, передает ТАСС.

Американский лидер не стал уточнять, какие именно меры Вашингтон планирует предпринять в отношении Пекина.

"Мы много чего сделаем с Китаем. То, что они с нами учинили, — это позор", — подчеркнул Трамп.

Трамп не оставил без внимания и своего оппонента на президентских выборах США, кандидата от демократической партии Джозефа Байдена. Действующий американский глава выразил свою уверенность в том, что "Байден куплен Китаем" и жертвует национальными интересами Соединенных Штатов в пользу КНР. Кроме того, он утверждает, что кандидат от демократов всегда проявляет слабость "когда дело касается Китая".