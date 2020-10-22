Европейские СМИ используют методы США для создания фейков о РФ

Журналисты британского издания Middle East Eye опубликовали текст о жителе Ливии Абу Аджиле Энбисе, который рассказал историю о том, что его якобы похитили и расстреляли сотрудники ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Журналисты британского издания Middle East Eye опубликовали текст о жителе Ливии Абу Аджиле Энбисе, который рассказал историю о том, что его якобы похитили и расстреляли сотрудники ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Публикация журналистов основана на "методичке" заведующей кафедрой политологии Барнард-колледжа Колумбийского университета Кимберли Мартен, которая призывала начать пропагандистскую кампанию против РФ.

В материале присутствует множество пустых заявлений и ничем не подкрепленных выводов. Авторы издания рассказали о нападении на гражданина Ливии Мохаммеда Абу Аджила Энбиса и его семью. Журналисты по непонятным причинам сделали вывод, что в этом якобы замешаны сотрудники ЧВК "Вагнер".

По словам Энбиса, его и семью в течение нескольких часов перевозили с места на место. При этом, откуда у похитителей взялся транспорт – не уточняется. О том, как Энбис смог узнать, что его привезли на военный объект также неизвестно. Еще одно заявление якобы пострадавшего мужчины и вовсе выглядит абсурдным.

"Это была жаркая ночь. Нас держали в кузове фургона, они облили нам голову водой и наши повязки стали прозрачными. Тогда я увидел из ярко-красные лица и зеленые глаза. Каждый русский был крупным, плотно сложенным, и у одного, казалось, был протез ноги", — сказал Энбис.

Известный факт, что освещения нет много где в Ливии, особенно южнее Триполи. В таких условиях невозможно определить черты похитителей, тем более если учесть, что события происходили в закрытом фургоне. Энбис физически не мог разглядеть цвет глаз и кожи тех, кто был рядом с ним.

Подробнее об этом можно прочитать на сайте ФАН.