Врач Рыжих рассказала о снижающей риск заражения коронавирусом болезни

Аллергики в меньшей степени подвержены вирусным заболеваниям, но это не дает стопроцентную гарантию, что они не могут заболеть COVID-19. Об этом рассказала врач аллерголог-иммунолог Алла Рыжих, передает радио Sputnik.

Аллергики в меньшей степени подвержены вирусным заболеваниям, но это не дает стопроцентную гарантию, что они не могут заболеть COVID-19. Об этом рассказала врач аллерголог-иммунолог Алла Рыжих, передает радио Sputnik.

У аллергиков повышенный реагиновый фон. Это означает, что в их в крови присутствует большое количество иммуноглобулина Е (IgE). Именно поэтому те, у кого есть аллергия на что-либо, реже заражаются вирусными инфекциями и болеют онкологическими заболеваниями, добавила иммунолог.

"Чтобы не спутать аллергические реакции и коронавирус, нужно обратиться к специалисту", — подчеркнула Рыжих.

Врач также отметила, что если такие симптомы как кашель и затрудненное дыхание повторяются у человека каждый год, то это, скорее всего, аллергическое заболевание. Оно обостряется с наступлением осенних холодов, резюмировала медик.