Анкара готова направить свои войска в Карабах по просьбе Баку

Турция может отправить свои вооруженные силы в Нагорно-Карабахскую Республику, если Азербайджан попросит об этом. Такое заявление сделал вице-президент Турции Фуат Октай в эфире CNN Turk.

Турция может отправить свои вооруженные силы в Нагорно-Карабахскую Республику, если Азербайджан попросит об этом. Такое заявление сделал вице-президент Турции Фуат Октай в эфире CNN Turk.

Чиновник выразил уверенность, что без вмешательства Анкары в карабахский кризис ситуацию в НКР стабилизировать не получится. Октай считает, что добиться соблюдения перемирия, достигнутого на московских переговорах, не удалось только потому, что Турция не принимала в них участие.

"С самого первого дня наш президент уже обозначил свою позицию. Турция не будет колебаться, и наш президент тем более не будет", — сказал вице-президент Турции.

Октай добавил, что в настоящий момент Россия одна их немногих стран, с которой Турции удалось выстроить "крепкие отношения" на фоне мирового "хаоса".

Обострение многолетнего конфликта в НКР с новой силой вспыхнул 27 сентября. Тогда начались боевые столкновения между военными силами Армении и Азербайджана. 9 октября Ереван и Баку объявили о перемирии после продолжительных переговоров в Москве. Однако менее, чем через сутки, бои возобновились.