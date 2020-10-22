Бутина призвала не верить басням Голливуда про «райские» тюрьмы в США

В Америке, в отличие от России, за условиями содержания заключенных не наблюдают представители общественных организаций. А также там бесполезно жаловаться в западные фонды, ведь этим фондам платят за то, чтобы они ругали российские тюрьмы, а не свои.

В Америке, в отличие от России, за условиями содержания заключенных не наблюдают представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). А также там бесполезно жаловаться в западные фонды, ведь этим фондам платят за то, чтобы они ругали российские тюрьмы, а не свои.

Об этом в своем Telegram-канале пишет российская политическая активистка и общественный деятель Мария Бутина, комментируя материал агентства Reuters об американских СИЗО.

В частности, агентство сообщает, что в течение последних девяти лет в следственных изоляторах США около 5 000 человек умерли до оглашения им приговора и признания их виновными.

При этом агентство напоминает, что, согласно международным стандартам, до тех пор, пока вина человека не доказана, он считается невиновным.

«Многие тюрьмы не подпадают под действие каких-либо обязательных стандартов их функционирования или медицинского обслуживания, которое они обеспечивают», — цитирует Мария Бутина материал агентства Reuters.

При этом активистка, которая сама провела в американской тюрьме 1,5 года по обвинению в работе иностранным агентом без регистрации, напоминает, что часть тюрем в США частные, и туда вообще не пускают никаких общественников или правозащитников.

В США, по ее словам, за условиями содержания заключенных не ведется наблюдения через систему ОНК, как это делается в России. А также там бессмысленно жаловаться к какие-либо правозащитные западные фонды, так как они получают финансирование не для того чтобы ругать американские тюрьмы. Им платят за то, чтобы они ругали российские тюрьмы.

«Врете Вы все, Мария», любят говорить мне все знающие про американские тюрьмы россияне, побывавшие в местах не столь отдаленных в США по приглашению западных фондов, — отмечает активистка. — Я только пожимаю плечами, понимая, что проломить забетонированное пропагандой сознание нет никакой возможности».

Также Мария Бутина призвала россиян «не вестись» на пропаганду Запада о «райских» американских тюрьмах, как их показывают в голливудских фильмах. Всегда нужно стремиться к получению объективной информации и анализу, считает активистка.

Кроме того, Бутина считает, что россиянам следует активнее оказывать посильную помощь соотечественникам, которым не повезло оказаться в зарубежных местах заключения.