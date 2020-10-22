Правоохранители задержали в Москве бывшего замглавы Росгвардии Милейко

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали бывшего заместителя главы Росгвардии Сергея Милейко по подозрению в мошенничестве. Информацию об этом передает ТАСС со ссылкой на источник.

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали бывшего заместителя главы Росгвардии Сергея Милейко по подозрению в мошенничестве. Информацию об этом передает ТАСС со ссылкой на источник.

Военное следствие завело уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ. Подробности дела пока не разглашаются.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал, что обвиняемого ранее отстранили от должности заместителя после проведения служебной проверки. Летом прошлого года собственная безопасность ведомства выявила нарушения, в результате которых росгвардеец был уволен.

Журналисты "Коммерсанта" отмечали, что Милейко может быть связан с мошенническими схемами в сфере поставок формы в Росгвардию. Известно, что возбуждение уголовного дела инициировало ведомство, вследствие чего недавно в квартире подозреваемого проходили обыски.