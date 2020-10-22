Леонков: Сколько бы танков США не прислали в Прибалтику, сила на стороне РФ

Чем больше танков Соединенные Штаты Америки разместят вблизи российских границ, например, на территории Прибалтийских государств, тем больше будут их потери в случае начала войны.

Чем больше танков Соединенные Штаты Америки разместят вблизи российских границ, например, на территории Прибалтийских государств, тем больше будут их потери в случае начала войны.

Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков в своем Telegram-канале, комментируя недавние слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что США могут передислоцировать к российским границам свой Второй бронетанковый полк.

«США постепенно увеличивают количество военнослужащих у наших границ. Они проводят в отношении России так называемую политику силового сдерживания и убеждены, что способны нас напугать, — отметил по этому поводу редактор журнала «Арсенал Отечества». — Конечно, появление большего количества американских танков – это неприятный момент, он вызывает озабоченность Министерства обороны РФ. Но и мы не сидим сложа руки».

Россия, напомнил Леонков, больше не связана договором об ограничении обычных вооружений в Европе, запрещавшем ранее разворачивать войска в непосредственной близости от границ.

Однако никто не отменял такого понятия, как «зона первого удара», добавил эксперт. По его словам, территория, расположенная на расстоянии прямого удара от границы, в первые дни конфликта накрывается всеми возможными средствами ведения огня, а значит, все, что там размещено гарантированно уничтожается.

«Но американцы думают иначе. Они живут в мире собственных стратегий и тактик, считая, что США могут делать что угодно. В этом они ошибаются», — отметил эксперт.

Кроме того, расклад сил на западных границах России останется в нашу пользу, даже если учесть американскую военную технику, размещенную в Польше, и ту, которую Штаты планируют перебросить из Германии в страны Балтии.

У России танков в любом случае будет больше, вне зависимости от того, перебросят американцы в Прибалтику полк или целую дивизию, уверен Леонков. А также нужно учитывать и другие вооружения, которые способны работать комплексно и вести общевойсковой бой, добавил эксперт.

«Все учения, которые проходят в рамках подготовки российской армии, призваны отработать комплексное взаимодействие различных видов и родов войск. Сценарии учений зачастую сложные: противник лезет из всех щелей, с воздуха и по суше, пытаясь что-то захватить. Армия России успешно отрабатывает эти сценарии», — напомнил военный эксперт.

Поэтому, если Соединенные Штаты Америки разместят у наших границ больше своих танков, это приведет лишь к увеличению их потерь в зоне первого удара в случае начала военного конфликта, заключил Алексей Леонков.