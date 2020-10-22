После разочарования в главе МВД Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башаге, группировка RADA начала тесное сотрудничество с американскими спецслужбами. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

После разочарования в главе МВД Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башаге, группировка RADA начала тесное сотрудничество с американскими спецслужбами. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Два дня назад боевики RADA возобновили контакты с разведкой США. Американские спецслужбы помогают террористам с организацией боевых действий. Около 100 граждан были определены в группировку для подготовки провокаций с применением оружия и для организации задержаний. Порядка 50 человек будут ответственными за защиту, а остальные будут выполнять дипломатические задачи.

Лидеры группировки RADA возлагали большие надежды на Башагу, но он не оправдал их доверия. Министр не смог разрешить конфликты между группировками ПНС Ливии, которые произошли в последние дни.