Последний раунд дебатов Трампа и Байдена пройдет в университете Нэшвилла

Президент США Дональд Трамп и его соперник демократ Джо Байден в последний раз встретятся на предвыборных дебатах 22 октября в Университете Белмонт в Нэшвилле. Об этом сообщило ТАСС.

Президент США Дональд Трамп и его соперник демократ Джо Байден в последний раз встретятся на предвыборных дебатах 22 октября в Университете Белмонт в Нэшвилле. Об этом сообщило ТАСС.

Ведущей предвыборного диалога станет корреспондент телеканала CBS Кристен Уэлкер, которую Трамп недавно назвал "ужасной и нечестной". Местные телеканалы будут без перерывов на рекламу мести полуторачасовую трансляцию. По московскому времени дебаты начнутся 23 октября в 4:00 часа.

Кандидатам предложат обсудить шесть тем, на обсуждение каждой из которых будет отведено по 15 минут. Трамп и Байден обсудят проблему коронавируса, американские семьи, расовые разногласия, изменение климата, нацбезопасность и особенности руководства страной.