Оглашен объединенный бюджет Востока и Запада Ливии на 2021 год

Представители Запада и Востока Ливии начали совместную работу по планированию общего бюджета североафриканского государства. Об этом агентству Reuters рассказал вице-премьер Правительства национального согласия (ПНС) Ахмед Майтыг.

Представители Запада и Востока Ливии начали совместную работу по планированию общего бюджета североафриканского государства. Об этом агентству Reuters рассказал вице-премьер Правительства национального согласия (ПНС) Ахмед Майтыг.

Вице-премьер ПНС Ливии уточнил, что совместная работа Запада и Востока страны осуществляется в рамках соглашения о возобновлении нефтедобычи в североафриканском государстве.

Бюджет западной части Ливии на 2021 год составит около 40 миллиардов долларов США, а восточной — от пяти до восьми миллиардов долларов. Майтыг пояснил, что в эту сумму входит финансирование социальной сферы страны: здравоохранения и образования.

Также политик напомнил, что нефтедобыча в Ливии за неделю достигла отметки в 500 тысяч баррелей за сутки. Он уверен, что до конца года этот показатель удастся удвоить.