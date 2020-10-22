Похищения журналистов в Ливии указывают на беззаконие ПНС

Группа боевиков Правительства национального согласия (ПНС) Ливии похитила журналистку Хинд Амар в центре Триполи. По данным местного СМИ Libya 24, за преступлением стоят члены группировки "Батальон революционеров Триполи", передает ФАН.

Группа боевиков Правительства национального согласия (ПНС) Ливии похитила журналистку Хинд Амар в центре Триполи. По данным местного СМИ Libya 24, за преступлением стоят члены группировки "Батальон революционеров Триполи", передает ФАН.

Издание, ссылаясь на собственные источники, пишет, что радикалы ворвались в дом журналистки, избили ее мужа и увезли Хинд Амар в неизвестном направлении.

СМИ связывают похищение с недавним назначением Хинд Амар на пост руководителя программами Национального канала Ливии. Указ о новом назначении подписал ответственный за работу СМИ ПНС Ливии Мухаммад Байи. Однако его политику работы в медиа не разделяют сторонники режима ПНС Ливии.

Назначенный главой СМИ указом премьер-министра ПНС Ливии Файеза Сарраджа Байи заявил о значительных реформах. В частности он выступал за объективное освещение новостей и отказался распространять вбросы об "агрессии против Триполи".

В скором времени, командующий ЗВО генерал-майор Усама Джувейли приказал арестовать Байи. Позже в местных СМИ появилась информация, что все те же боевики "Батальона революционеров Триполи" похитили мужчину и его сыновей.

Подобные методы ПНС Ливии противостоять распространению достоверной или, по крайней мере, не однобокой и выгодной режиму Сарраджа информации, говорят о беззаконии "правительства" и указывают на безнаказанность преступлений боевиков.