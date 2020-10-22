«Главред» раскрыл коррупционную схему «Нафтогаза»

Предстоящий отопительный сезон обойдется европейцам дешево за счет и без того нищих украинцев. Это станет возможным благодаря «Нафтогазу», который поставит Европе дешевый украинский газ, а своим соотечественникам продаст дорогое реверсное топливо.

Предстоящий отопительный сезон обойдется европейцам дешево за счет и без того нищих украинцев. Это станет возможным благодаря «Нафтогазу», который поставит Европе дешевый украинский газ, а своим соотечественникам продаст дорогое реверсное топливо.

Эту коррупционную схему крупнейшей газовой компании Украины раскрывает издание «Главред».

«Я придумал новый слоган для Нафтогаза. "Продам газ. Дешево — для европейцев. Дорого — для украинцев". Андрей Коболев (председатель правления НАК Нафтогаз Украины — прим. ред.), премию как всегда, можете оставить себе. Вы заслужили», — приводит издание ироничное замечание эксперта Института экономических стратегий Юрия Корольчука.

При этом эксперт отмечает, что «Нафтогаз» по сути не придумал ничего нового.

«Старая как мир» коррупционная схема – добываемый на Украине дешевый газ вместо того, чтобы продать его с всеми соответствующими наценками украинцам, уйдет подороже на рынок Евросоюза. А российский газ, поступающий по реверсу из Европы, после того, как на нем уже нажились все возможные посредники, продать втридорога украинцам.

«"Нафтогаз" такой. Не меняется. Все думает, как содрать последнюю шкуру с украинцев, — отмечает Корольчук.

По слова эксперта, сейчас в украинских подземных хранилищах газа 28 миллиардов голубого топлива. Половина этого объема – 14 миллиардов кубометров – это газ частных компаний, но не весь он дешевый. Около 6 миллиардов кубов газа стоит в среднем 215 долларов за тысячу кубометров. Еще 6 миллиардов кубов – стоит немного дешевле, но цена все равно высокая.

Весь остальной газ в хранилище – это газ собственной добычи, себестоимость которого составляет 50 долларов за тысячу кубов (1,3 тысяч гривен). Если бы украинским потребителям поставлялся именно этот газ, то со всеми наценками и добавками в платежках он не стоил бы дороже 3,5 тысяч гривен за тысячу кубометров.

«Ага, нашли дураков, — подумали в социально-ориентированной государственной компании "Нафтогаз". И хотят продать этот дешевый газ в ЕС. А украинцам поставят дорогой европейский газ. Ну, чтобы украинцы не расслаблялись. Вот так действительно "Нафтогаз" приближает украинцев к Европе», — пишет Корольчук.

По словам эксперта, Коболев намерен продать в Евросоюз порядка 7 миллиардов кубометров дешевого украинского газа. Таким образом Украина, которая на протяжении последних пяти лет давала нажиться на себе посредникам, перепродающим ей российский газ по реверсу, теперь еще и станет спонсором поставок дешевого топлива для европейских потребителей.