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1:46   22 Октября 2020
Ближнее зарубежье

«Главред» раскрыл коррупционную схему «Нафтогаза»

«Главред» раскрыл коррупционную схему «Нафтогаза»

Предстоящий отопительный сезон обойдется европейцам дешево за счет и без того нищих украинцев. Это станет возможным благодаря «Нафтогазу», который поставит Европе дешевый украинский газ, а своим соотечественникам продаст дорогое реверсное топливо.

Эту коррупционную схему крупнейшей газовой компании Украины раскрывает издание «Главред».

«Я придумал новый слоган для Нафтогаза. "Продам газ. Дешево — для европейцев. Дорого — для украинцев". Андрей Коболев (председатель правления НАК Нафтогаз Украины — прим. ред.), премию как всегда, можете оставить себе. Вы заслужили», — приводит издание ироничное замечание эксперта Института экономических стратегий Юрия Корольчука.

«Главред» раскрыл коррупционную схему «Нафтогаза»При этом эксперт отмечает, что «Нафтогаз» по сути не придумал ничего нового.

«Старая как мир» коррупционная схема – добываемый на Украине дешевый газ вместо того, чтобы продать его с всеми соответствующими наценками украинцам, уйдет подороже на рынок Евросоюза. А российский газ, поступающий по реверсу из Европы, после того, как на нем уже нажились все возможные посредники, продать втридорога украинцам.

«"Нафтогаз" такой. Не меняется. Все думает, как содрать последнюю шкуру с украинцев, — отмечает Корольчук.

По слова эксперта, сейчас в украинских подземных хранилищах газа 28 миллиардов голубого топлива. Половина этого объема – 14 миллиардов кубометров – это газ частных компаний, но не весь он дешевый. Около 6 миллиардов кубов газа стоит в среднем 215 долларов за тысячу кубометров. Еще 6 миллиардов кубов – стоит немного дешевле, но цена все равно высокая.

Весь остальной газ в хранилище – это газ собственной добычи, себестоимость которого составляет 50 долларов за тысячу кубов (1,3 тысяч гривен). Если бы украинским потребителям поставлялся именно этот газ, то со всеми наценками и добавками в платежках он не стоил бы дороже 3,5 тысяч гривен за тысячу кубометров.

«Главред» раскрыл коррупционную схему «Нафтогаза»

«Ага, нашли дураков, — подумали в социально-ориентированной государственной компании "Нафтогаз". И хотят продать этот дешевый газ в ЕС. А украинцам поставят дорогой европейский газ. Ну, чтобы украинцы не расслаблялись. Вот так действительно "Нафтогаз" приближает украинцев к Европе», — пишет Корольчук.

По словам эксперта, Коболев намерен продать в Евросоюз порядка 7 миллиардов кубометров дешевого украинского газа. Таким образом Украина, которая на протяжении последних пяти лет давала нажиться на себе посредникам, перепродающим ей российский газ по реверсу, теперь еще и станет спонсором поставок дешевого топлива для европейских потребителей.

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