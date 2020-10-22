Оргкомитет для Международного конгресса математиков создали в Петербурге

Летом 2022 года в Петербурге состоится международный математический форум, который проведут в рамках национального проекта "Наука". Его подготовкой займется специальный оргкомитет, сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Летом 2022 года в Петербурге состоится международный математический форум, который проведут в рамках национального проекта "Наука". Его подготовкой займется специальный оргкомитет, сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Постановление о создании организационного комитета к международному математическому форуму подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Соответствующий оргкомитет займется решением организационных и технических вопросов.

В состав оргкомитета вошли специалисты профильных исполнительных органов власти, СПбГУ, петербургского отделения математического института им. В. А. Стеклова, РАН и выставочного комплекса "Экспофорум". Беглов также войдет в состав федерального организационного комитета.

В международном математическом форуме примут участие около четырех тысяч человек из более чем 100 стран со всего мира. На конгрессе будут представлены доклады о выдающихся достижениях в математике. Также состоится церемония вручения Филдсовских премий (аналог Нобелевской премии у математиков).