Милов может сбежать вслед за Навальным, чтобы избежать суда за оскорбление Рошаля
Член признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Владимир Милов может сбежать из РФ, чтобы избежать наказания за клевету в адрес заслуженного врача Леонида Рошаля. Об этом рассказал общественный деятель Руслан Осташко, передает ФАН.
Общественный деятель уточнил, что в настоящий момент уже имеются сведения о том, что Милов уже "озадачен и билетами, и деньгами, и планами на работу за границей" и готовится покинуть Россию вслед за главой ФБК, блогером Алексеем Навальным.
"При этом его риторика сейчас стала совсем невменяемой: он обвиняет всех вокруг, чтобы нарваться на иски и называть себя жертвой политических репрессий", — подчеркнул Осташко.
Он считает, что крайне важно не дать члену ФБК покинуть страну, до тех пор, пока продолжается суд по его делу. Если этого не сделать, то Милов и дальше продолжит работать против России, но уже заграницей.
Кроме того, Осташко считает, что наиболее подходящей мерой наказания для Милова за клевету в адрес Рошаля может стать серьезный денежный штраф. По его мнению, тюремные сроки за оскорбления не нужны.
"А если нет денег на штрафы — многочасовые общественные работы. Иди дворы подметай", — добавил общественный деятель.