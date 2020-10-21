Милов может сбежать вслед за Навальным, чтобы избежать суда за оскорбление Рошаля

Член признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Владимир Милов может сбежать из РФ, чтобы избежать наказания за клевету в адрес заслуженного врача Леонида Рошаля. Об этом рассказал общественный деятель Руслан Осташко, передает ФАН.

Член признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Владимир Милов может сбежать из РФ, чтобы избежать наказания за клевету в адрес заслуженного врача Леонида Рошаля. Об этом рассказал общественный деятель Руслан Осташко, передает ФАН.

Общественный деятель уточнил, что в настоящий момент уже имеются сведения о том, что Милов уже "озадачен и билетами, и деньгами, и планами на работу за границей" и готовится покинуть Россию вслед за главой ФБК, блогером Алексеем Навальным.

"При этом его риторика сейчас стала совсем невменяемой: он обвиняет всех вокруг, чтобы нарваться на иски и называть себя жертвой политических репрессий", — подчеркнул Осташко.

Он считает, что крайне важно не дать члену ФБК покинуть страну, до тех пор, пока продолжается суд по его делу. Если этого не сделать, то Милов и дальше продолжит работать против России, но уже заграницей.

Кроме того, Осташко считает, что наиболее подходящей мерой наказания для Милова за клевету в адрес Рошаля может стать серьезный денежный штраф. По его мнению, тюремные сроки за оскорбления не нужны.