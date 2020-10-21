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22:30   21 Октября 2020
Политика

Милов может сбежать вслед за Навальным, чтобы избежать суда за оскорбление Рошаля

Милов может сбежать вслед за Навальным, чтобы избежать суда за оскорбление Рошаля

Член признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Владимир Милов может сбежать из РФ, чтобы избежать наказания за клевету в адрес заслуженного врача Леонида Рошаля. Об этом рассказал общественный деятель Руслан Осташко, передает ФАН.

Общественный деятель уточнил, что в настоящий момент уже имеются сведения о том, что Милов уже "озадачен и билетами, и деньгами, и планами на работу за границей" и готовится покинуть Россию вслед за главой ФБК, блогером Алексеем Навальным.

"При этом его риторика сейчас стала совсем невменяемой: он обвиняет всех вокруг, чтобы нарваться на иски и называть себя жертвой политических репрессий", — подчеркнул Осташко.

Он считает, что крайне важно не дать члену ФБК покинуть страну, до тех пор, пока продолжается суд по его делу. Если этого не сделать, то Милов и дальше продолжит работать против России, но уже заграницей.

Кроме того, Осташко считает, что наиболее подходящей мерой наказания для Милова за клевету в адрес Рошаля может стать серьезный денежный штраф. По его мнению, тюремные сроки за оскорбления не нужны.

"А если нет денег на штрафы — многочасовые общественные работы. Иди дворы подметай", — добавил общественный деятель.

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#фбк #осташко #милов

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