Новгородский губернатор Никитин предрекает Всероссийские суды над нацистами

Сегодня в новгородской деревне Жестяная Горка проходит первое судебное заседание, где рассматриваются преступления 78-летней давности.

Сегодня, 22 октября, в Новгородской области проходит первое в истории России судебное заседание гражданского процесса по вопросу признания преступлений 78-летней давности. В 1942-1943 годах в деревне Жестяная Горка от рук нацистских карателей погибло более трех тысяч мирных советских граждан и пленных красноармейцев.

Массовые расправы совершались так называемой «тайлькомандой». Среди убитых было 188 детей. Наказание за содеянное через два года после войны понес только генерал Курт Херцог, осужденный военным трибуналом к 25 годам лагерей.

«Однако многих исполнителей так и не удалось привлечь к ответственности, поскольку они скрылись за рубежом. И в перестройку многие розыскные дела были списаны в архив, включая дело о казнях в Жестяной Горке», — комментирует проблему старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Дмитрий Асташкин.

По словам кандидата исторических наук, «жертвы остались без имен, а палачи — без наказания, хотя преступления нацизма не имеют срока давности». И хотя в самой Германии систематически проходят суды над почти столетними преступниками, в сети идея о начале судебного процесса вызвала немало критики. Не желающим ворошить прошлое губернатор Новгородской области Андрей Никитин отвечает, что родственникам погибших в годы ВОВ в Жестяной Горке важно, чтобы произошедшее с их близкими получило правовую оценку.

«Понятно, что из тех, кто расстреливал, в живых никого не осталось. Но важно, чтобы справедливость хотя бы так появилась, и эти люди, хоть и посмертно, были осуждены за преступления», — настаивает глава Новгородчины.

Руководитель региона сожалеет, что палачи не понесли ответственность за содеянное сразу после войны, уехав жить в Канаду и США. Также Никитин видит ценность начатого судебного процесса для подрастающего поколения, которое должно чтить и помнить свою историю, чтобы не допустить повторения ошибок в будущем.

«Ни одному разумному человеку в мире не захочется, чтобы это повторилось», — комментирует увиденные скелеты семилетних детей бывший генеральный директор Агентства Стратегических Инициатив.

Андрей Никитин сегодня и сам посетит Жестяную Горку, где в 13:30 пройдет торжественная церемония открытия одноименного мемориального комплекса. Предполагается, что в мероприятии примет участие помощник президента РФ Владимир Мединский.

На территории мемориала друг напротив друга находятся два захоронения. В первой могиле покоятся воины, во второй — мирные жители, казненные «тайлькомандой». По задумке авторов проекта, захоронения по своей форме напоминают крылья ангела. В будущем в «Жестяной Горке» планируется возведение православной часовни и строительство экспозиционно-выставочного пространства.

Губернатор области называет происходящее сегодня в Батецком районе событием федерального масштаба и убежден, что в других субъектах Российской Федерации «совершенно точно» начнутся подобные судебные процессы.

«Сейчас по всей стране, во всех воевавших регионах идет исследование военных историй, связанных с мирными жителями. Работает следственный комитет, работает прокуратура», — заверил Никитин.

Эксперты также считают, что признание казней в Жестяной Горке геноцидом может дать толчок юридическому анализу преступлений нацистов в СССР.