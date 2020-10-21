Участники круглого стола ЭИСИ: КПРФ утратила свой авторитет в обществе

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) не только утратила авторитет в обществе, но и стала бесперспективной. Об этом сообщили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), пишет РИА Новости.

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) не только утратила авторитет в обществе, но и стала бесперспективной. Об этом сообщили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), пишет РИА Новости.

Круглый стол ЭИСИ прошел в формате видеоконференции 21 октября. У членов КПРФ был хороший шанс занять лидирующие позиции после пенсионной реформы, однако они его упустили, рассказал профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Олег Матвейчев. Также он подверг критике радикальную позицию партии.

"Они нашли выход — решили радикализироваться. Раз не берем количеством, мы будем брать качеством, мы будем экстремистские лозунги выдвигать, выступать против всех инициатив, поправок, законов, законопроектов. В итоге у них ничего не получилось — в минус ушли", — резюмировал профессор.

Представителям КПРФ нужно искать новизну в технологиях, идеях и лидерах, к такому выводу пришли эксперты. Они добавили, что есть некоторые региональные деятели партии, которые все-таки подают надежды.