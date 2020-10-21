Трамп назвал своих противников в предвыборной гонке

Президент США Дональд Трамп в преддверии выборов борется не только с конкурентом демократом Джо Байденом, но и с рядом организаций. Об этом глава государства заявил на митинге в Аризоне.

Президент США Дональд Трамп в преддверии выборов борется не только с конкурентом демократом Джо Байденом, но и с рядом организаций. Об этом глава государства заявил на митинге в Аризоне.

Трамп ведет борьбу с гигантскими технологическими компаниями и вашингтонскими лоббистами. По словам главы Белого дома, он выступает против тех организаций, которые пытаются оказывать воздействие на органы власти, чтобы продвинуть те или иные секторы и фирмы.

"Я баллотируюсь не только против Байдена, я баллотируюсь против левых СМИ, больших технических гигантов и вашингтонского болота", — объявил Трамп.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки пройдут 3 ноября. За пост главы государства борются действующий лидер страны республиканец Дональд Трамп и его противник кандидат от Демократической партии США Джо Байден.