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21:17   21 Октября 2020
Общество

МВД: Севастополь и Петербург стали лидерами по темпу прироста преступлений

МВД: Севастополь и Петербург стали лидерами по темпу прироста преступлений

Лидерами по темпу прироста количества зарегистрированных преступлений в РФ с начала года стали Севастополь, Санкт-Петербург и Смоленская область, передает пресс-служба МВД РФ.

Статистические данные о состоянии преступности на территории России указывают на сохранение тенденции снижения числа преступлений, совершенных против личности человека. Также отмечается уменьшение числа разбоев на 19,2% и грабежей на 14%.

"Анализ социально-криминологических данных также свидетельствует о снижении на 7,4% количества преступлений, совершенных несовершеннолетними гражданами", — говорится на официальном сайте ведомства.

Пресс-служба МВД России заявила, что правоохранители предпринимают все необходимые меры по совершенствованию межведомственного взаимодействия. Изучается проверка эффективности противодействия преступности и контроль за оперативной обстановкой ситуации.

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#мвд #данные #статистика

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