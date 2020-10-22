«Главред»: Украина станет передовым бастионом Запада в войне с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский, подняв тему «Будапештского меморандума» дал понять, что он отказывается от минского формата переговоров. Фактически это первый шаг к войне с Россией, в которой Украина берет на себя роль передового бастиона Запада.

Президент Украины Владимир Зеленский, подняв тему «Будапештского меморандума», дал понять, что он отказывается от минского формата переговоров. Фактически это первый шаг к войне с Россией, в которой Украина берет на себя роль передового бастиона Запада.

Об этом в своем материале для украинского издания «Главред» рассуждает экономист и политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин.

По словам эксперта, Зеленский неспроста задал украинцам вопрос, следует ли Киеву потребовать от стран-гарантов по Будапештскому меморандуму исполнить взятые на себя обязательства по защите суверенитета и территориальной целостности Украины. На этот вопрос украинцам предлагается ответить уже 25 октября, в день проведения региональных выборов. И можно не сомневаться, что украинское общество выразит максимальную поддержку этой идее, уверен Соскин.

Украинские власти решили заручиться поддержкой народа в этом вопросе для того, чтобы окончательно отказаться от минского формата переговоров в пользу будапештского формата, считает политолог.

В Будапештском меморандуме 1994 года были четко прописаны гарантии безопасности Украины и незыблемости ее границ. И именно страны-гаранты, по мнению Соскина, должны будут стать участниками новых переговоров по урегулированию военного конфликта в Донбассе.

«Почему Украина сразу, с 2014 года, не использовала Будапештский меморандум, а точнее — формат? – задается вопросом автор, и сам отвечает. — Это очевидно: в Украине было слишком много российских коллаборантов».

По мнению Соскина, война с Россией неизбежна. Однако к моменту ее начала на Украине не останется ни одного политика, выступающего за дружбу с Москвой или за восстановление торгово-экономических связей с Россией. Все они будут уничтожены в политическом смысле, а возможно, даже арестованы.

Соединенные Штаты Америки, поставляющие Украине оружие, уже готовы стать участником будапештского переговорного формата, считает политолог. Также и Великобритания, которая на прошлой неделе договорилась с Зеленским о строительстве военной базы на Азовском море, однозначно выразила свою позицию. Все это максимально приближает Украину к членству в НАТО, уверен Соскин.

Кроме того, политолог предлагает не забывать и о Белоруссии, в которой уже более двух месяцев не утихают антиправительственные протесты. Как раз 25 октября, в день региональных выборов на Украине, в Белоруссии истекает срок ультиматума, который оппозиция выдвинула Александру Лукашенко.

Фактически война против России уже начинается, пишет Соскин. И Украина в этой войне является «передовым бастионом» на рубежах западного мира. Украина вместе с Белоруссией могут стать единой военной машиной, воюющей против Кремля.

«Всех западных игроков это устраивает. Они при этом будут просто предоставлять военную помощь и поддержку. Все движется по такой логике…», — отмечает украинский политолог.

При этом автор напоминает, что курс Украины на членство в НАТО был закреплен в Конституции страны еще при предыдущем президенте – Петре Порошенко. То есть уже несколько лет ничто не мешает Киеву размещать на украинской территории иностранные военные базы, в том числе и базы стран-членов Североатлантического альянса. А это значит, что базы будут размещены даже в том случае, если пятый вопрос в «опроснике Зеленского» не получит ожидаемой широкой поддержки украинцев.