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21:02   21 Октября 2020
Технологии

Ростех рассказал о подводной сети для связи регионов РФ

Ростех рассказал о подводной сети для связи регионов РФ

Специалисты Ростеха создали сеть для связи между регионами России, полностью проложенную под водой, передает РИА Новости.

Сеть для связи была проложена в обход территорий других государств, отмечается в отчете предприятия за прошлый год, на который ссылается агентство. Общая протяженность созданной сети превысила тысячу километров, отмечается в документе.

"Спроектирована и построена подводная сеть передачи данных (ВОЛС) протяженностью 1 100 км, обеспечивающая коммуникации между регионами Российской Федерации в обход сухопутной территории третьих стран", — говорится в докладе Ростеха.

Какие конкретно российские регионы связаны подводной сетью Ростеха, в документе не указывается. Однако Калининградская область является единственным регионом РФ, который отделен от остальной частью страны территориями других государств.

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#россия #связь #ростех #сеть

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