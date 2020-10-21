Ростех рассказал о подводной сети для связи регионов РФ
Специалисты Ростеха создали сеть для связи между регионами России, полностью проложенную под водой, передает РИА Новости.
Сеть для связи была проложена в обход территорий других государств, отмечается в отчете предприятия за прошлый год, на который ссылается агентство. Общая протяженность созданной сети превысила тысячу километров, отмечается в документе.
"Спроектирована и построена подводная сеть передачи данных (ВОЛС) протяженностью 1 100 км, обеспечивающая коммуникации между регионами Российской Федерации в обход сухопутной территории третьих стран", — говорится в докладе Ростеха.
Какие конкретно российские регионы связаны подводной сетью Ростеха, в документе не указывается. Однако Калининградская область является единственным регионом РФ, который отделен от остальной частью страны территориями других государств.