Ростех рассказал о подводной сети для связи регионов РФ

Специалисты Ростеха создали сеть для связи между регионами России, полностью проложенную под водой, передает РИА Новости.

Специалисты Ростеха создали сеть для связи между регионами России, полностью проложенную под водой, передает РИА Новости.

Сеть для связи была проложена в обход территорий других государств, отмечается в отчете предприятия за прошлый год, на который ссылается агентство. Общая протяженность созданной сети превысила тысячу километров, отмечается в документе.

"Спроектирована и построена подводная сеть передачи данных (ВОЛС) протяженностью 1 100 км, обеспечивающая коммуникации между регионами Российской Федерации в обход сухопутной территории третьих стран", — говорится в докладе Ростеха.

Какие конкретно российские регионы связаны подводной сетью Ростеха, в документе не указывается. Однако Калининградская область является единственным регионом РФ, который отделен от остальной частью страны территориями других государств.